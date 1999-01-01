Запрещенные товары

Запрещается передавать к доставке:

перекись водорода (Н 2 О 2 ) в любом процентном соотношении (медицинскую перекись водорода, перекись водорода для бассейна, перекись водорода для дезинфекции поверхностей, пергидроль, пероксид);

окислители — вещества и материалы, которые обладают способностью реагировать с горючими веществами, вызывая их горение (быстрый хлор, активный хлор, активный кислород, перманганат калия, диоксид марганца, азотную кислоту);

легковоспламеняющиеся жидкости (любые спирты, бензин, ацетон, керосин, уайт-спирит, растворители);

едкие и коррозирующие вещества (кислоты, щелочи, бром и т.п.), а также устройства, в которых содержатся: калийная селитра, соляная кислота, серная кислота, хлорная кислота, кислотный электролит, ортофосфорная кислота, электролит для щелочных аккумуляторов, аккумуляторные батареи (например: щелочные и кислотные автомобильные аккумуляторы);

автомобильные масла всех типов;

опасные вещества, в том числе находящиеся под давлением (например, огнетушители или газовые баллончики);

наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые; Внимание Подробный список опасных веществ, которые не подлежат доставке как в чистом виде, так и в составе товаров, размещен в разделе Список опасных веществ, не подлежащих доставке.

табачные и никотинсодержащие продукты: табак всех видов: нюхательный, курительный, жевательный и его производные, в том числе декоративные сигареты, сигариллы, сигары, папиросы, стики и другие формы табака;

семена табака, электронные сигареты и товары, которые к ним относятся: составные части, аксессуары, жидкости, в том числе без никотина, ароматизаторы для жидкостей и другие расходники, курительные принадлежности, их составные части, аксессуары и расходники к ним (кальяны, электронные испарители, системы нагревания табака, трубки, бонги, пепельницы, зажигалки, машинки для скручивания сигарет, гильотинки, ножницы для сигар, сигаретная бумага, фильтры);

аксессуары для потребления и хранения табака: портсигары, чехлы для сигар, шкатулки для табака, хьюмидоры, сигарные шкафы и холодильники;

товары для обработки, производства или утилизации табака, табачной продукции, курительных принадлежностей или табачного дыма (урны с пепельницей);

товары, которые содержат в названии указание на табак, табачную продукцию или курительные принадлежности (корпусы для зажигалок, беседки-курилки, аюрведические сигареты);

подарочные наборы, куда включены указанные выше товары.

алкогольную пищевую спиртосодержащую продукцию как с акцизными марками, так и без них (например, самогон, домашние настойки и т.п.);

любые медикаменты, медицинские препараты и рецептурные лекарства;

огнестрельное, пневматическое, газовое или холодное оружие и его части, а также боеприпасы, фейерверки, сигнальные ракеты и патроны;

устройства, которые относятся к товарам и технологиям двойного назначения, могут использоваться для создания вооружений и военной техники, и в отношении которых применяется экспортный контроль (любые беспилотные летательные аппараты, включая квадрокоптеры и октокоптеры, а также их запчасти, приобретенные физическими лицами для личного пользования);

иностранную валюту и денежные знаки Российской Федерации;

любые документы, подтверждающие личность, включая, но не ограничиваясь: паспорта, водительские удостоверения, трудовые книжки, военные билеты, кредитные/дебетовые карты; Внимание На данный момент к доставке запрещается передавать любые документы.

видео, аудио и печатные издания, которые могут нарушить права и интересы других людей или могут причинить вред интересам государства;

тематические печатные, аудиовизуальные, изобразительные и иные материалы/продукция порнографического характера;

драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия, их содержащие;

предметы и вещества, которые по своему характеру или из-за упаковки могут представлять опасность для людей, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы, окружающих людей или предметы;

животных, растения, биологические материалы, природные ископаемые;

любые продукты животного и растительного происхождения, включая корма для животных;

предметы, которые требуют для перевозки специально оборудованные транспортные средства (имеющие датчики температуры/влажности/кантования/наклона/удара и т.д.), включая пищевые продукты;

жидкости в открытой или не герметичной таре;

хрупкие предметы без специальной упаковки;