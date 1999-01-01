Запрещенные товары
Запрещается передавать к доставке:
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перекись водорода (Н2О2) в любом процентном соотношении (медицинскую перекись водорода, перекись водорода для бассейна, перекись водорода для дезинфекции поверхностей, пергидроль, пероксид);
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окислители — вещества и материалы, которые обладают способностью реагировать с горючими веществами, вызывая их горение (быстрый хлор, активный хлор, активный кислород, перманганат калия, диоксид марганца, азотную кислоту);
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легковоспламеняющиеся жидкости (любые спирты, бензин, ацетон, керосин, уайт-спирит, растворители);
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едкие и коррозирующие вещества (кислоты, щелочи, бром и т.п.), а также устройства, в которых содержатся: калийная селитра, соляная кислота, серная кислота, хлорная кислота, кислотный электролит, ортофосфорная кислота, электролит для щелочных аккумуляторов, аккумуляторные батареи (например: щелочные и кислотные автомобильные аккумуляторы);
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автомобильные масла всех типов;
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опасные вещества, в том числе находящиеся под давлением (например, огнетушители или газовые баллончики);
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наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, токсичные, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые;
Внимание
Подробный список опасных веществ, которые не подлежат доставке как в чистом виде, так и в составе товаров, размещен в разделе Список опасных веществ, не подлежащих доставке.
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табачные и никотинсодержащие продукты:
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табак всех видов: нюхательный, курительный, жевательный и его производные, в том числе декоративные сигареты, сигариллы, сигары, папиросы, стики и другие формы табака;
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семена табака, электронные сигареты и товары, которые к ним относятся: составные части, аксессуары, жидкости, в том числе без никотина, ароматизаторы для жидкостей и другие расходники, курительные принадлежности, их составные части, аксессуары и расходники к ним (кальяны, электронные испарители, системы нагревания табака, трубки, бонги, пепельницы, зажигалки, машинки для скручивания сигарет, гильотинки, ножницы для сигар, сигаретная бумага, фильтры);
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аксессуары для потребления и хранения табака: портсигары, чехлы для сигар, шкатулки для табака, хьюмидоры, сигарные шкафы и холодильники;
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товары для обработки, производства или утилизации табака, табачной продукции, курительных принадлежностей или табачного дыма (урны с пепельницей);
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товары, которые содержат в названии указание на табак, табачную продукцию или курительные принадлежности (корпусы для зажигалок, беседки-курилки, аюрведические сигареты);
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подарочные наборы, куда включены указанные выше товары.
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алкогольную пищевую спиртосодержащую продукцию как с акцизными марками, так и без них (например, самогон, домашние настойки и т.п.);
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любые медикаменты, медицинские препараты и рецептурные лекарства;
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огнестрельное, пневматическое, газовое или холодное оружие и его части, а также боеприпасы, фейерверки, сигнальные ракеты и патроны;
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устройства, которые относятся к товарам и технологиям двойного назначения, могут использоваться для создания вооружений и военной техники, и в отношении которых применяется экспортный контроль (любые беспилотные летательные аппараты, включая квадрокоптеры и октокоптеры, а также их запчасти, приобретенные физическими лицами для личного пользования);
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иностранную валюту и денежные знаки Российской Федерации;
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любые документы, подтверждающие личность, включая, но не ограничиваясь: паспорта, водительские удостоверения, трудовые книжки, военные билеты, кредитные/дебетовые карты;
Внимание
На данный момент к доставке запрещается передавать любые документы.
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видео, аудио и печатные издания, которые могут нарушить права и интересы других людей или могут причинить вред интересам государства;
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тематические печатные, аудиовизуальные, изобразительные и иные материалы/продукция порнографического характера;
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драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия, их содержащие;
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предметы и вещества, которые по своему характеру или из-за упаковки могут представлять опасность для людей, загрязнять или портить (повреждать) другие грузы, окружающих людей или предметы;
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животных, растения, биологические материалы, природные ископаемые;
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любые продукты животного и растительного происхождения, включая корма для животных;
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предметы, которые требуют для перевозки специально оборудованные транспортные средства (имеющие датчики температуры/влажности/кантования/наклона/удара и т.д.), включая пищевые продукты;
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жидкости в открытой или не герметичной таре;
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хрупкие предметы без специальной упаковки;
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любые иные предметы, оборот которых запрещен или ограничен на территории Российской Федерации.
Внимание
Если будут переданы к доставке запрещенные предметы, отправителю может быть выставлен штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай такого нарушения (за каждый отдельный заказ), а также может потребоваться возмещение убытков Яндекс Доставки. В случае повторного нарушения требований п. 3.1. Условий оказания услуг корпоративным клиентам сервиса Яндекс Доставка Яндекс вправе в одностороннем порядке прекратить оказание любых услуг и расторгнуть договор с отправителем, письменно уведомив его о расторжении.
Выплата компенсации в связи с повреждением, гибелью или утратой заказа / его части не распространяется на запрещенные товары, перечисленные выше, или в п. 3.1. Условий оказания услуг корпоративным клиентам сервиса Яндекс Доставка.
Иные ограничения
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Заказы должны соответствовать отдельным ограничениям по весу и габаритам в зависимости от способов отгрузки и доставки, чтобы доставка прошла успешно.
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Упаковка каждого заказа должна соответствовать стандартам упаковки, чтобы сохранить его товарный вид при доставке, а также не навредить другим заказам.
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Каждое место в заказе должно быть промаркировано особой наклейкой (ярлыком) для обработки и доставки заказа, содержащей уникальный код и информацию, которая поможет идентифицировать заказ в случае повреждения штрихкода или ошибки при его сканировании.
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Доставлять живые цветы в колбе можно только с помощью Экспресс Доставки. Перед тем, как заказать доставку убедитесь, что упаковка цветов соответствует правилам упаковки хрупких товаров.