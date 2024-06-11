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Fishing Time

Rating 4.9
24 hours
Moscow Region, Chekhov City District, territorialny otdel Stremilovskiy
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Products and services

Updated: September 28
АРЕНДА БЕСЕДКИ
1000 ₽
ГОСТЕВАЯ ПУТЕВКА СУТКИ
Без права рыбной ловли.
1000 ₽
ДНЕВНАЯ РЫБАЛКА
Путевка действует с 05:00 до 20:00
2500 ₽
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Address

Moscow Region, Chekhov City District, territorialny otdel Stremilovskiy
Directions

Contacts

+7 (916) 104-44-84
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Business hours

Directions

Стремилово
1.15 km

Features

Credit card payment
Paid fishing
Fishing club
Gift certificate
Petfriendly:animals are prohibited
Payment method:payment by card
Promotions:discounts
Rating 4.9
84 ratings
Rate this place

41 reviews

А
Level 3 Local Expert
June 11
По сравнению с предыдущим арендатором данного водоёма, улучшения в облагораживании территории и комфорта огромные, за, что отдельное спасибо, но на мой взгляд есть несколько направлений которые помогут рыбаком. 1. Сделать отсчёт времени с момента заезда 2. Разбить территорию на зоны лова с номерами зон, шириной примерно 6 метров ( в последнее моё посещение было очень много народу и некоторые умудрялись захватить линию лова до 12 метров) данная мера исключит трения между рыбаками, дежурный администратор будет знать какие места и где свободны. 3 Делать более частые запуски другой рыбы кроме карпа.
4
1
Level 2 Local Expert
June 13
Замечательный водоём !!! Приезжаю в четвёртый раз очень всё понравилось ! Рыбы много ! Сотрудники водоема всегда подскажут где лучше клюёт . Приезжал с семьёй удобные лавочки чистота красиво и уютно ! Лучшего места не найти ! Всегда уезжал с уловом !
6
А
Level 4 Local Expert
July 29
Прекрасное, тихое место, можно и порыбачить и отдохнуть от городской суеты. На территории чисто и уютно, есть беседки, мангал, место для палатки если приезжаете с ночёвкой. Минусов не увидели, очень понравилось всё.
3