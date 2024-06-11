Fishing Time

По сравнению с предыдущим арендатором данного водоёма, улучшения в облагораживании территории и комфорта огромные, за, что отдельное спасибо, но на мой взгляд есть несколько направлений которые помогут рыбаком. 1. Сделать отсчёт времени с момента заезда 2. Разбить территорию на зоны лова с номерами зон, шириной примерно 6 метров ( в последнее моё посещение было очень много народу и некоторые умудрялись захватить линию лова до 12 метров) данная мера исключит трения между рыбаками, дежурный администратор будет знать какие места и где свободны. 3 Делать более частые запуски другой рыбы кроме карпа.