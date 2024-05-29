Brothers-Style

В студии Бразерс Стайл мне оклеили всю машину в защитную плёнку. Машина сложная, работы было много, но по итогу всё получилось. Результат - бомба! Линии ровные, всё аккуратно. Общаться и просто находиться у них в студии - приятно) Всё очень комфортно.