Brothers-Style

В студии Бразерс Стайл мне оклеили всю машину в защитную плёнку. Машина сложная, работы было много, но по итогу всё получилось. Результат - бомба! Линии ровные, всё аккуратно. Общаться и просто находиться у них в студии - приятно) Всё очень комфортно.
Неоднократно обращался к ребятам на множество процедур ( оклейка , полировка , хим чистка салона и тд). Услуги оказывают на высоком уровне. Все в срок без задержек, всегда на связи , указывают на имеющиеся недочеты по авто и после общения и рекомендаций все исправляют в лучшем виде ! Однозначно рекомендую 👍🙏