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Brothers-Style

Rating 5.0
Closed until tomorrow
Moscow, Nikulinskaya Street, 23к4с1
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Address

Moscow, Nikulinskaya Street, 23к4с1
Directions

Contacts

+7 (965) 229-86-51
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Business hours

Features

Credit card payment
Parking
Wi-Fi
Preliminary registration
Glass polishing
Dry cleaners
Car protection film
Parking for people with disabilities
Anti-gravity film
Petfriendly:allowed with all animals
Wheelchair accessibility:full access
Payment method:cash, payment by card, electronic money, bank transfer, cashless payment, online, QR code, Fast payment system, payment by credit card
Promotions:discounts, promotions, special offers, bonuses, gifts
Panorama
Rating 5.0
57 ratings
Rate this place

31 review

Level 6 Local Expert
May 29, 2024
В студии Бразерс Стайл мне оклеили всю машину в защитную плёнку. Машина сложная, работы было много, но по итогу всё получилось. Результат - бомба! Линии ровные, всё аккуратно. Общаться и просто находиться у них в студии - приятно) Всё очень комфортно.
1
Level 4 Local Expert
November 2, 2023
Неоднократно обращался к ребятам на множество процедур ( оклейка , полировка , хим чистка салона и тд). Услуги оказывают на высоком уровне. Все в срок без задержек, всегда на связи , указывают на имеющиеся недочеты по авто и после общения и рекомендаций все исправляют в лучшем виде ! Однозначно рекомендую 👍🙏
Ч
Level 4 Local Expert
November 30, 2024
Нравится. Быстро. Качественно. Удобно. Спасибо.